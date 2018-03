Lefa annonce un nouvel album !

Des featurings qui font rêver...

Décidement, l'actualité est mouvementée cette année pour Lefa !

Membre de la Sexion D’asssaut qui fera bientôt son retour avec un nouvel album nommé "Le Retour Des Rois", le rappeur annonce officiellement la sortie d'un nouvel album solo. Après "Visionnaire" qui avait vu le jour en septembre dernier, cette fois-ci c'est avec un projet appelé "3 DU MAT" que l'artiste fera de nouveau parler de lui.

Histoire de nous intriguer encore plus, il a publié une petite vidéo sur ses réseaux sociaux. Dedans, on y voit et entend le témoignage d’autres rappeurs qui ont travaillé sur son opus, comme Orelsan, Lomepal et Sneazzy. On y découvre également la date officielle de sortie, à savoir le 6 avril prochain !

Les featurings dévoilés annoncent directement que l’artiste a mis la barre haute pour cette nouvelle sortie. A suivre de près...