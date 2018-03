50 Cent réagit à l'hospitalisation de Rick Ross !

La véracité des informations remise en cause...

Rick Ross et 50 Cent ne s’entendent pas bien, on le sait. Cela remonte au moment où 50 avait publié une sextape d’une ex de Rick Ross, et cela ne lui avait pas plu du tout évidemment.

Alors que tout le monde parle de l’état de santé de ce dernier qui s’avère grave, l’auteur de "Candy Shop" a remis en cause la véracité de cette information sur les réseaux. Selon lui, il s’agirait encore d’une stratégie pour faire parler de lui.

Sur la publication ci-dessous, on retrouve une photo du film "Rocky IV" avec la légende suivante : " If he dies, he dies ", ce qui signifie " S’il meurt, il meurt "… Pas très délicat.

Mis à part cette querelle, selon les dires Rick Ross irait mieux et ne serait plus entre la vie et la mort. Espérons que son état continue de s’améliorer.