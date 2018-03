L'album de Médine arrive à grands pas !

Découvrez la tracklist de "Storyteller" dès à présent...

Depuis quelques temps, Médine tease son nouvel album. Intitulé "Storyteller", ce dernier verra le jour le 13 avril prochain, et nous vous avions déjà parlé de la cover qu’il avait dévoilé le mois dernier sur ses réseaux. Réalisée par Koria, celle-ci met en scène le rappeur dans sa ville d’origine : le Havre dont il parle bien souvent.

Alors que la sortie de l’opus arrive à grands pas, Médine a publié la tracklist (que vous pouvez retrouver ci-dessous) ce week-end. On y retrouve des featurings de qualité, notamment avec Sofiane, Kery James et Youssoupha avec lesquelles il a déjà posé de nombreuses fois, Soolking, Massoud et Sofiane Pamart qui a beaucoup collaboré avec Scylla dernièrement.

En attendant le mois prochain pour écouter l’intégralité de "Storyteller", vous pouvez vous ré écouter le premier extrait déjà sorti : "Venom" !