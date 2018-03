Rich Homie Quan annonce la tracklist de son prochain projet!

Et la date de sortie.

Depuis quelques semaines, Rich Homie Quan fait à nouveau parler de lui, suite à la sortie de son morceau « Changed », où le rappeur d’Atlanta a une fois de plus prouvé tout le bien artistique qu’on pouvait penser de lui : une grande maîtrise technique sur les couplets et un refrain entêtant au possible.

Ainsi, Rich Homie Quan a décidé que c’était le moment opportun d’annoncer la date de sortie de son album, ainsi que la tracklist. Le nouveau projet « Rich As In Spirit » a en effet été annoncé pour le 18 Mars, contenant 19 titres, et un seul featuring avec Rick Ross.

Nous pourrons donc retrouver la moitié du Rich Gang en solo sur 18 titres, sur lesquels il pourra démontrer l’étendue de son potentiel aussi bien artistique que musical.

Il faut voir que cela sera son premier album, constituant une étape majeure dans la carrière d’un artiste, d’autant plus que Rich l’annonce depuis un certain temps. L’artiste originaire d’ATL ira certainement se tester sur des sonorités musicales inédites, allant sur des terrains où on ne l’attend pas forcément.

Précisons que dans le souci d’inciter son public à précommander « Rich As In Spirit », une fois que l’opération est effectuée, il sera possible d’écouter « The Author », un inédit du projet.

Rendez-vous le 18 Mars !