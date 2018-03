Jay-Z détrône Diddy !

Leurs fortunes révélées au grand jour...

900 millions de dollars, c’est la somme que possèderait Jay-Z selon les estimations. Ce dernier, de son vrai nom Shawn Carter, a donc détrôné le grand P.Diddy qui passe en seconde place, et ce n’est pas peu dire.

Révélés par le classement de Forbes, les chiffres indiquent que Dr Dre se placerait en troisième place, tandis que Drake et Eminem occupent les quatrième et cinquième places respectivement.

Si Jay-Z en est là aujourd’hui, c’est aussi parce qu’il a su investir dans d’autres domaines que la musique, et intelligemment. Ainsi, le musicien et homme d’affaires a beaucoup travaillé avec différentes marques d’alcool, de champagne et de cognac.

Tous les détails sur le site de Forbes directement !