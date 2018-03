Maes dévoile sa mixtape !

"Réelle vie 2.0" dispo sur toutes les plateformes...

On vous en parlait le mois dernier. Maes, jeune talent originaire du 93 (Sevran) sort sa deuxième mixtape qu’il a choisi d’intituler "Réelle Vie 2.0" (et qui fait donc suite à la précedente). Le projet est composé de onze titres, dont un featuring avec Dabs.

On avait d’ailleurs déjà pu découvrir un premier extrait nommé "Sur moi" et dans lequel on a retrouvé un artiste déterminé à faire les choses sérieusement.

Considéré comme une vraie révélation, le rappeur avait déjà dévoilé un premier projet en 2017, "Réelle vie". Ce dernier réalisé alors qu’il était encore en prison.

Avec son label LDS (Les Derniers Salopards), Maes a su se faire connaître avec sa série de freestyles intitulée #MaesEstLibérable et dont "TMAX530" se détachait particulièrement.

On vous laisse découvrir sa mixtape complète par ici !