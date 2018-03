XXXTentacion a tenu sa promesse !

Le rappeur dévoile les deux premiers extraits de son prochain album...

"Hey bande d’enculés, je vous sors deux morceaux extraits de mon album."

Chose promise, chose due. Si XXXTentacion avait annoncé en storie sur ses réseaux sociaux qu’il allait dévoiler deux morceaux inédits aujourd’hui, il faut croire que l’artiste a tenu sa promesse.

Intitulés "Sad!" et "Changes", les deux titres sont toujours aussi mélancoliques. La relation avec son ex copine y est évoquée, ainsi que sa nostalgie grandissante. Ils sont également les deux premiers extraits de son nouvel album qu’il est en train de travailler.

On vous laisse découvrir les deux inédits ci-dessous avant de pouvoir vous donner davantage de détails quant à la date de sortie et la cover du projet.

Restez bien à l’affut !