Tory Lanez dévoile enfin son deuxième projet !

Découvrez "Memories Don't Dies" dès à présent...

Le deuxième album de Tory Lanez "Memories Don't Die" mettant en vedette 50 Cent, Wiz Khalifa, Nav, Future et bien d'autres, vient de sortir. Après des mois de promotion, avec la sortie des extraits "Real Thing", "Shooter" et "Skrt Skrt" par exemple, l'album très attendu est enfin arrivé.

A l'occasion de cette sortie, le rappeur s'est entretenu avec Hot New Hip Hop :

"Cette fois-ci, il s'agissait plus de vulnérabilité, chaque morceau est une vérité et de tout ce que les gens veulent juste savoir mais que les artistes ne disent jamais. Je leur ai juste donné ça. C'est pourquoi cet album s'appelle "Memories Do not Die", parce que les souvenirs de cet album ne mourront jamais à cause de son honnêteté."

Selon les témoignages, ce projet est en effet très différent du précedent projet sorti en 2016, "I Told New". On vous laisse le découvrir ci-dessous...

La deuxième bonne nouvelle, c'est que l'artiste se produira le 15 mars au Casino de Paris pour défendre son projet !