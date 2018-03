Quand Russ fait de la concurrence à Beyoncé !

Russ, c’est un rappeur américain qui monte de plus en plus. Si on en avait déjà parlé notamment parce qu’il avait dépassé le milliard d’écoute uniquement sur spotify en fin d’année dernière, les bonnes nouvelles continuent de se cumuler pour lui.

Le rappeur d’Atlanta signé chez Columbia Records a fait une capture d’écran d’un article (on vous le met ci-dessous) avec la légende suivante : "Wow ! Les haters mentent. Les chiffres non. Merci aux meilleurs fans".

Si vous voulez voir l’artiste en live, il se produira le 22 février 2018 au Zénith de Paris dans le cadre de sa tournée "There’s Really a Wolf".

"La popularité de l’album et de ses titres, notamment” Cherry Hill “,” Pull The Trigger “et” Do It Myself “, a aidé Russ à dépasser les 1,1 milliard de streams américains en 2017, faisant de lui l’un des 30 artistes les plus populaires. Il a ainsi dépassé quelques superstars, dont Beyonce, Chance The Rapper, Coldplay et Childish Gambino, et a atteint 1,3 milliard de streams en plus d’avoir accumulé 500 millions de vues sur ses clips aux États-Unis."