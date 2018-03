Rihanna lance sa collection pour une célèbre enseigne !

Découvrez les photos de la star barbadienne...

"Je veux faire des choses pour tous les types de corps. C’était très intentionnel quand j’ai commencé, même avec River Island. Avec Feny x Puma, j’ai tellement de liberté. Je veux que tout le monde dans mon équipe puisse porter quelque chose. Vous ne concevez pas seulement pour vous-même. Vous utilisez votre goût comme la muse de tout. J’aime jouer avec des silhouettes. J’aime être à l’aise."

Tels étaient les propos tenus par Rihanna lors de la soirée de lancement de Disturbia. C’est en effet sa collection de printemps nommée "Fenty" et totalement inspirée de l’univers du motocross que la chanteuse a réalisé avec Puma.

A l’instar d’Alonzo qui est devenu l’ambassadeur sporstyle France de la marque il y a quelques jours, Rihanna a déjà dévoilé quelques photos sur son compte Instagram.

"Spring collection is coming soon !! Get ready to ride" !