Quand Rich The Kid se met à clasher Lil Uzi Vert !

Nouvelle embrouille en approche du côté des States !

Au début du mois de janvier, Lil Uzi Vert et Rich The Kid s’étaient invectivés sur Twitter, mais il semblerait que cette joute verbale virtuelle était les prémices d’un clash plus important.

Le public pensait que les deux hommes avaient fait la trêve après cette embrouille digitale, mais Lil Uzi Vert a récemment taggué RTK, sur une photo Instagram d’un crabe, et le second rappeur américain a été comparé à l’animal des mers.

Logiquement, Rich The Kid a répondu à Lil Uzi Vert, en disant que ce dernier n’était autre que son fils, à cause de sa teinture de cheveux similaire à celle de RTK...

Ainsi, le beef s’est poursuivi de plus belle à l’occasion d’un live Instagram de Rich The Kid, qui a cité à aucun moment Lil Uzi Vert mais pourtant des photos de ce même Lil Uzi ont été intégrées au live. Cette manœuvre avait pour but de se moquer du rappeur originaire de Philadelphie sans jamais le nommer explicitement.

A la fin, RTK a fait référence à certaines phases du morceau « XO Tour Lif3 », où il se moque explicitement de Lil Uzi Vert, cette fois. Pour le moment il n’y a pas encore eu de clash musical mais cela devrait être la prochaine étape.