Donald Glover dévoile ses secrets !

Ses réseaux sociaux ne sont plus ce qu'ils étaient...

C’est en 2014 que Childish Gambino, de son vrai nom Donald Glover, avait pris la décision de se retirer complètement des réseaux sociaux.

"J’ai eu l’impression que les réseaux sociaux me rendaient moins humain, et je ne me sentais déjà pas très humain"

Tels étaient les propos tenus par l’artiste à ce moment-là. Il y a quelques jours, à l’occasion de la promotion de la série Atlanta dans laquelle Donald Glover est acteur, ce dernier accordait une interview au média The New Yorker.

Une occasion qui lui a permis de donner plus de détails sur cette situation. Si l’artiste ne s’est pas beaucoup exprimé sur ce sujet, c’est qu’il n’en avait pas envie, et cela n’a pas échappé à la journaliste en charge de lui poser les questions. Elle lui demande alors pourquoi il ne s’exprime pas publiquement à ce sujet, et va même jusqu'à le questionner sur son manque de courage.

Donald Glover aura su lui répondre avec toute sa personnalité :