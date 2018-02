Shakira se voit contrainte de verser une énorme somme au fisc !

La chanteuse accusée de tricherie...

20 millions d’euros, c’est la somme que Shakira s’est vue contrainte de verser au fisc espagnole. Et pour cause, la chanteuse colombienne est accusée de ne pas avoir déclaré ses revenus entre 2011 et 2014.

Selon un journal quotidien catalan "El Periodico", la star aurait versé cette somme afin de pouvoir faire une dernière requête. En effet, l’argent récolté provient en grande partie de ses tournées à l’international, et Shakira réside officiellement en Espagne seulement depuis 2015.

L’affaire sera donc suivie. Y a-t-il eu délits fiscaux ou non ? Le parquet donnera le mot final en juin.

En attendant, le portefeuille de l’interprète de "Waka Waka" en a pris pour son grade…

Côté live, après avoir pris une pause pour problèmes de cordes vocales, Shakira passera par Paris les 13 et 14 juin prochain à l'Accordhotels Arena.