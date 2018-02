Quand OrelSan inspire des avocats du Havre !

Jimmy Punchline est beaucoup trop loin dans le Game...

Les avocats du Barreau du Havre sont bien décidés à se mobiliser pour protester contre la nouvelle réforme de la justice...

Ces derniers ont d’ailleurs créé le buzz en vidéo, en reprenant les codes de l’excellent clip d’OrelSan baptisé "Basique".

C’est donc mégaphone en main que l’un des avocats balance punchline sur punchline sur cette nouvelle réforme de la justice qui ne ferait qu’allonger les temps d’attentes entre les procès.

Pour que le Tribunal de Grande Instance du Havre et tous les Tribunaux de Grande Instance de France conservent le statut de tribunaux judiciaires de pleine compétence. Les avocats du Havre se mobilisent! C'est simple, basique! Clip réalisé par l'Ordre des Avocats du Barreau du Havre et mis en image par SILEX Dessinateur-Illustrateur sur le célèbre son d'OrelSan : "Basique"!

La vidéo a eu un effet immédiat puisqu’en quelques heures, ils ont déjà dépassé la barre des 150 000 vues.

Décidément ce morceau clippé, extrait de son dernier album "La Fête est Finie", donne des idées à d’autres personnes...

Alors qu'il a été réalisé par Greg & Lio et a été récompensé aux Victoires de la Musique, aujourd’hui il est repris un peu partout et surtout par des avocats du Havre, une ville située non loin de Caen, là d’où vient OrelSan.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le morceau est parodié puisqu’il y a quelques semaines, Canal + avait dévoilé sa reprise de "Basique" dans le but d’annoncer la 43 ème cérémonie des Césars.