Janelle Monáe est de retour !

L'artiste tease son prochain album, "Dirty Computer"

Janelle Monáe est officiellement de retour, et elle ne perd pas de temps. C’est en effet deux premiers morceaux, extraits de son album "Dirty Computer" dont la sortie est prévue pour le 27 avril prochain que l’artiste a dévoilé en l’espace de très peu de temps.

Ainsi, on a pu découvrir dans un premier temps "Djando Jane", puis "Make me feel" dans la même journée. Et ce n’est pas tout. L'artiste que l’on avait pu voir, pour rappel, chanter aux côtés de Kendrick Lamar et Barack Obama pour le jour de fête nationale à la Maison Blanche en juillet 2016; a fait une révélation pour le moins surprenante.

Prince aurait en effet participé à son futur album.

"Il m'a aidé à trouver de nouvelles sonorités"

Décédé le décédé le 21 avril 2016, l’énorme star serait intervenue dans son travail, mais nous n’en savons pas plus pour le moment…