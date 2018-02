La déclaration de Suge Knight sur Dr Dre et Tupac !

En direct de sa cellule.

Depuis son décès en 1996, de nombreuses rumeurs spéculent autour de 2Pac, notamment autour de sa relation avec Dr. Dre. Toutefois, Suge Knight, producteur de 2Pac et Dr. Dre à leurs débuts, apporte de la précision sur leur histoire commune.

En effet, selon l’homme qui finira probablement sa vie derrière les barreaux, une information de poids a été révélée dans les Death Row Chronicles, disponibles sur BET. Suge Knight a affirmé que les deux rappeurs se détestaient purement et simplement.

Cependant, il faut nuancer cette information car dans le livre NWA : The Aftermath, Dr Dre avait écrit que lui et Tupac se connaissaient très peu et qu’il était compliqué de dire qu’ils s’étaient connus car cela était partiellement faux, en se basant sur les faits réels.

En tout cas, en 1995, Tupac avait rejoint Death Row Records car il souhaitait travailler avec Dr. Dre, mais de cette collaboration artistique est née uniquement le morceau « California Love ». Par la suite Dre est parti monter son label Aftermath Records, dont l’objectif final était de travailler avec Interscope.

Quant à Tupac, la vie a fait que sa carrière a malheureusement dû brutalement s’arrêter.