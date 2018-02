Rae Sremmurd prêt à sortir trois nouveaux inédits de ''SR3MM'' !

Ce mercredi.

Demain, mercredi 28 février, sortira le nouveau single « Powerglide » de Rae Sremmurd mais cela ne sera pas le seul morceau dévoilé puisque les frères prévoient de sortir également deux inédits, afin de préparer au mieux le terrain pour la sortie de leur futur projet « SR3MM ».

En effet, Rae Sremmurd a annoncé sur Twitter qu’il était prévu de sortir désormais trois morceaux, afin de marquer le coup. Toutefois, il y a fort à parier que « Powerglide » sera un morceau plus cadré étant donné que le duo américain l’a teasé comme le single, et les deux autres morceaux seraient davantage expérimentaux.

Concernant « Powerglide », Rae Sremmurd montre que les classiques sont maîtrisés et digérés puisqu’un extrait a été dévoilé, dans lequel nous pouvons entendre un extrait du morceau « Side to Side » de la légendaire Three 6 Mafia.

Toutefois, « Powerglide » du duo d’Atlanta semble être la suite de leur dernier morceau en date « T’d Up », afin d’établir une continuité entre leurs différentes sorties. Il ne reste plus qu’une journée avant de découvrir ce morceau qui semble être travaillé, au vu des différentes subtilités enfouies au sein de « Powerglide ».