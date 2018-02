Nipsey Hussle et Yg nous préparent quelque chose !

Alors que "Victory Lap", le nouvel album de Nipsey Hussle a vu le jour le 16 février, l’artiste a accordé une interview au Billboard.

C’est au cours de cet entretien qu’il nous a donné plus de détails sur sa collaboration avec YG. Si les deux rappeurs avaient émis l’idée d’un album commun déjà en 2013, le projet semble être toujours d’actualité.

Le nom de leur projte a été révélé, à savoir "America’s Most Wanted", mais aucune date de sortie n’a été évoquée pour l'instant.

"Il a une carrière solo, j’ai une carrière solo. Il a un enfant et j’ai des enfants. C’est quelque chose que la côte Ouest attend, on va le faire et il s’appellera America’s Most Wanted."