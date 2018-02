Moha La Squale déjà sur un nouveau projet !

Le rappeur ne reste pas cantonner à la musique...

Décidément Moha La Squale se veut être très productif cette année en rajoutant une Web-série, en plus de la sortie de son premier album !

Interviewé par le magazine Shoesup, le jeune rappeur s’est livré sur ses futurs projets, la musique mais aussi sur une Web-série qu’il a avoué avoir fini.

Selon Moha La Squale, ce projet est une comédie autour d’une colocation de trois jeunes Bader, Vince et Sam !

On n’en sait pas plus pour le moment puisque le rappeur a préféré ne pas en dévoiler trop, mais on peut lui faire confiance que cette Web-série soit réussite.

On le sait, Moha La Squale est un artiste qui est issu des Cours Florent, un plus qui lui a permis de débuter sa carrière sur les chapeaux de roues notamment en balançant un nouveau morceau clippé tous les dimanches.

Avec l’expérience et le jeu de comédien qu’il a acquis, cette comédie réalisée par ses propres soins semble déjà intéressante sur le papier et ça nous donne déjà l’eau à la bouche pour en découvrir davantage.

En attendant, son premier album ne devrait plus tarder ! Et ça, c’est le plus important pour le moment.