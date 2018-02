Ton artiste préféré achète des vues ou followers ? Tu peux le vérifier !

Soyez prêts, on vous fait découvrir une pépite...

"Social Blade", c’est le genre de site qu’on ne lâche plus une fois qu’on l’a découvert. Cette plateforme propose en effet de pouvoir découvrir les dessous des réseaux sociaux comme Youtube, Instagram et Twitter !

Vous allez donc pouvoir faire le test avec vos rappeurs, humoristes, chanteurs.. préférés !

Ce sont plusieurs options qui nous sont proposées sur le site :

Surveiller la concurrence

Surveiller la croissance de la chaîne

Surveiller la taille de l’audience

Estimer les revenus d’une chaîne

Le système de ranking (note attribuée sur la cible à atteindre)

Avec des statiques très précises, on peut ainsi tout découvrir sur sa propre chaîne ou compte, mais aussi sur celles ou ceux des autres !

Il est donc "facile" d'analyser certaines courbes et de décreter des "piques" de followers Instagram anormaux, ainsi que des vues quotidiennes ou des abonnés à la chaine Youtube plus conséquent qu'en moyenne.

Le clou du spectacle reste l’outil de comparaison. "Social Blade" permet de pouvoir comparer jusqu’à trois chaînes ou comptes en même temps ! A l’aide de courbes, de chiffres et de graphiques, on peut alors voir qui triche ou ne triche pas, ou du moins en faire une déduction.

Par exemple, sur le cas mis dans les captures d’écrans ci-dessous, on peut constater certains piques fort avec l'obtention d'un grand nombre de nouveaux followers en l’espace d’une journée qui peuvent sembler étranges.

"Social Blade" permet d'analyser le nombres de vues obtenus sur les chaînes Youtube au jour près, certains chiffres peuvent nous mettre la puce à l’oreille.

On vous laisse découvrir le site tranquillement et ses multiples options par ici !

Sur cet exemple de statistiques d'une chaîne Youtube, on voit que l'artiste fait en moyenne 5 millions de vues par mois. Si l'on voit que son dernier clip en date, paru il y a plus d'un mois, a dépassé les 2 millions de vues, on peut se demander où passe le reste. Ses anciens clips sont-ils encore en train de susciter vraiment autant d'engouement ? Ou s'agirait-il d'un dopage ?

Sur l'image ci-dessus, il s'agit de statistiques Instagram. Les deux artistes sont représentés par une couleur respectivement. Nous avons pris le soins de choisir deux "Personnes" ayant quasiment le même audimat. On voit qu'ils ont entre 1000 et 2500 followers en moyenne. Par contre, celui représenté par le bleu obtient en un jour 10 000 abonnés en plus, ce qui semble quasi impossible quand on le compare à sa moyenne...

Voici un exemple flagrant de site proposant de s'acheter des abonnés pour son compte Instagram. Une démarche qui semble simple et plutôt accessible si l'on en croit les chiffres !