The Game et Lil Wayne ont contribué à la mort de Ben Laden !

Sans le savoir, les deux rappeurs ont apporté un soutien de poids...

Voilà une pépite dévoilée samedi dernier par TMZ !

En effet, le site a eu la chance de poser quelques questions à Robert O’Neill, le militaire qui était en charge de retrouver Ben Laden avec son équipe.

Et à cette occasion, il a confié quelque chose de plutôt surprenant... Le jour où ce vétéran retiré de l’U.S Navy Seal a lancé le raid, il a décidé de faire ça en musique pour motiver ses troupes !

Et l’homme a choisi l’excellent morceau de The Game et Lil Wayne : "Red Nation". Un son qu’il faisait tourner en boucle, histoire que ses hommes soient déterminés une fois déployés sur le terrain.

Même si le militaire avoue ne jamais avoir rencontré The Game, il a tout de même concédé que si l’occasion se présentait, il en serait ravi...

C’est peut-être tiré par les cheveux mais on peut dire que Lil Wayne et The Game ont joué un petit rôle dans la mort du terroriste le plus recherché de tous les temps : Ben Laden !