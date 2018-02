SZA nous prépare une surprise !

"Ctrl" toujours d'actualité...

"CTRL", c’est l’album studio de SZA qui avait vu le jour en juin 2017. Si ce projet avait connu un grand succès, l’artiste a décidé de continuer de le faire vivre en créant une version "Deluxe" de ce dernier.

Via son compte twitter, l’artiste a annoncé qu’une réédition du projet allait bientôt sortir, et qu’elle comprendrait six titres inédits supplémentaires.

Entre R&B et Hip Hop, la chanteuse profite encore un peu du succès de "CTRL" qui lui a ouvert beaucoup de portes. Elle a notamment été nommée au Grammy Awards cette année et a fait un featuring avec Kendrick Lamar sur "All the Stars" (sur la B.O de "Black Panther"), et ce n’est pas rien.

Pour connaître la date de sortie de cette nouvelle version, il faudra attendre encore un peu. Restez bien connectés !