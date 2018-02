Tekashi 69 a évité le pire à San Antonio !

La venue du rappeur n'est pas appréciée dans le Texas...

L’information a été révélée par la chaine KSAT 12 puis relevée par XXL !

Un homme prénommé Adam Rodriguez, membre du gang "Tango Orejon" a été arrêté jeudi par la police aux alentours de l’aéroport international de San Antonio, car il avait proféré de nombreuses menaces terroristes à l’encontre de Tekashi 69.

Les autorités ont reçu une alerte qui a été donnée par le manager du rappeur et ont donc pu interpeller Rodriguez. Ce dernier avait déjà donné rendez-vous à 6ix9ine jeudi dernier au Bar 32, alors que le rappeur était en pleine promotion pour la sortie de son premier album baptisé "Day69" !

Selon les enquêteurs, l’homme voulait s’en prendre à Tekashi car il lui reprochait ses relations sexuelles avec des mineures, une affaire pour laquelle, le rappeur est toujours dans le viseur de la justice...

En attendant, le jeune artiste a donc échappé aux pires ! On le sait, les gangs ne font pas semblant quand ils menacent et ça il l’a bien compris.

Décidément il n’est pas très apprécié en dehors de la East Coast puisque souvenez-vous, récemment lui et son crew en étaient venus aux mains avec deux autres personnes à l’aéroport de Los Angeles après une altercation verbale.

Entre ça, cette menace à San Antonio et les différents débordements lors de son show dans le Minnesota et lors du Yam’s Day, 6ix9ine ferait peut-être mieux de rester à New York, là où sa musique et sa présence sont acceptées.

En attendant, son projet est toujours disponible à l’écoute et il rencontre pour le moment de bonnes critiques malgré une promotion quelque peu chaotique sur les bords...