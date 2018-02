Jimmy Kimmel dévoile l'excellente parodie de ''God's Plan'' !

C'est signé Guillermo et c'est pour notre plus grand plaisir...

On le sait, le dernier clip de Drake qui concerne son gros banger "God’s Plan" tourne déjà à plusieurs millions de vues sur YouTube.

Dans le visuel, le rappeur a "seulement" dépensé 1 million de dollars pour faire plaisir à plusieurs personnes, couples ou familles autour de lui...

Et c’est là-dessus que s’est attaqué Jimmy Kimmel, avec son comédien hors pair Guillermo qui a voulu lui aussi réaliser un clip low cost de "God’s Plan" avec comme budget : 100 dollars.

Le comédien s’est donc rendu dans un 99 Cent Store où tous les articles n’excèdent pas le dollar, histoire de régaler les clients présents à coup de billets d’un dollar !

Guillermo a même profité de l’occasion pour reproduire quelques pas de danse que le rappeur à l’habitude d’effectuer, avec des mouvements beaucoup moins maitrisés que le principal concerné mais tout de même très drôles...

En fin de vidéo, il a même délivré un chèque de plus de 96 dollars à l’une des caissières du magasin. Cette dernière a demandé aux comédiens la raison de ce chèque, ceux à quoi Guillermo a répondu avec humour et pour tacler le rappeur canadien !

"C’est pour vous, ça serait génial si vous pouviez pleurer de joie et me remercier".

Une parodie plutôt réussie même si les personnes présentes ce jour-là dans le magasin étaient quelque peu troublées et peu ravies d’être sous les projecteurs dans ce magasin low costs.

On vous laisse donc vous faire votre propre avis, même si, il est possible que cette vidéo fasse parler d’elle en bien comme en mal dans les prochains jours, puisque certains évoquent déjà le fait que le comédien se moque des plus démunis...