La mixtape ''Confidences'' d'YL est enfin disponible !

Le premier projet d'une longue carrière en perspective !

Signé au sein de Def Jam France depuis un peu moins d’un an, l’ascension fulgurante d’YL se matérialise définitivement par la sortie de son premier projet « Confidences ».

Remarqué avec des morceaux imprégnés par la rue, l’artiste Marseillais avait prouvé qu’il était également ouvert musicalement grâce aux titres « Mon Barrio » et « Vai Nova », en featuring avec Soolking. Ainsi, « Confidences » s’inscrit logiquement dans ce savant mélange de performances artistiques diverses et variées.

Le moins que l’on puisse dire est que cette mixtape est une carte de visite parfaite, remplissant parfaitement son objectif de découverte des différentes facettes d’YL. Ce dernier a montré qu’il était capable d’exceller aussi bien sur un morceau introspectif tel que « Yamine » et de frapper fort en termes de rap sur ses différentes collaborations, notamment sur « La Hagrah », en compagnie de Sofiane et Niro, qui se sont à nouveau réunis le temps d’un morceau.

Concernant le casting des invités, celui-ci est cinq étoiles étant donné que Yamine, de son prénom, a réussi à faire venir des tauliers du rap Marseillais, à l’instar de Jul et d’Alonzo, montrant l’importance accordée à sa ville d’origine. Il faut également compter sur la présence de Ninho, sur une collaboration travaillée et efficace où l’univers des deux protagonistes se marie parfaitement le temps d’un morceau. Déjà évoqué précédemment, vous pourrez également retrouver Soolking, et donc Sofiane et Niro sur « La Hagrah », qui est l’une des collaborations marquantes de ce début d’année.

Afin de mener à bien la promotion du projet, YL a également proposé des freestyles en complément des extraits du projet, afin de montrer son attachement à cet exercice, et surtout prouver car l’objectif de « Confidences » est de prouver que Yamine peut s’imposer de façon définitive dans le paysage du rap français.

Jusqu’à présent le parcours d’YL est quasiment sans faute, la balle est désormais dans le camp du public qui qualifiera l’impact de ce projet et du chemin parcouru par l’artiste Marseillais.