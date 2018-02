Naza est officiellement disque d'or avec ''Incroyable'' !

Le premier de sa carrière !

Disponible depuis le 29 septembre, Naza vient officiellement de décrocher le disque d’or avec son album « Incroyable », passant un cap symbolique dans la carrière d’un rappeur.

Nous pouvions sentir que l’artiste Bomayé Musik s’approchait de cette récompense étant donné que depuis le début de l’année 2018, sa cadence à diffuser des clips avait largement augmenté. En attestent les sorties très rapprochées des visuels « Pablo » et « Comme à la maison ».

Toutefois, Naza profite également des succès antécédents des morceaux tels que « MMM » et « Sac à Dos », disponibles avant la sortie du projet « Incroyable ». Précisons que les écoutes du morceau le plus streamé du projet sont divisées par deux, expliquant aussi que des artistes mettent un peu plus de temps à décrocher un disque d’or ou de platine malgré un single ayant rencontré un franc succès.

En tout cas, le pari de Naza est réussi puisque son album s’était écoulé à 8000 exemplaires en premières semaines, et en exploitant la diversité de son projet, il a montré que sa stratégie d’exploitation sur la durée était payante.

Naza a parfaitement su contourner les dysfonctionnements liés à la date de sortie de son projet étant donné que le mois de septembre était très chargé en termes de sorties. A noter que le SNEP a officialisé le disque d’or, seulement quelques jours après la sortie du single « Comme à la maison », laissant penser que celui-ci réalise un très bon démarrage.