Kalash et Niska décrochent l'or !

Une collaboration réussie de plus !

A peine deux semaines que le clip est sorti, et il y a d’ores et déjà une récompense à la clé. En effet, « Koussi Koussa », le featuring réunissant Kalash et Niska vient d’être certifié single d’or.

Plébiscité depuis la sortie de l’album « Mwaka Moon », au mois d’octobre 2017, « Koussi Koussa » devait être clippé et cela fut le cas, quatre mois après sa sortie. Kalash a préféré exploiter pleinement « Mwaka Moon », la collaboration éponyme au titre de l’album, avec Damso.

Cela était un pari gagnant de sortir le clip quelques mois plus tard car celui-ci avoisine les 6 millions de vues en deux semaines, et permet de relancer l’actualité du projet « Mwaka Moon », déjà certifié disque d’or, et qui se dirige lentement mais sûrement vers le platine.

En tout cas, Kalash a parfaitement effectué ses choix de featuring puisque les deux morceaux phares du projet réunissent deux grosses têtes du rap français. C’est un choix de la part de Kalash car sur « Kaos », son précédent projet, le public avait pu entrevoir le potentiel de l’artiste antillais sur des singles où il était seul.

Désormais le prochain objectif est fixé : l’obtention du disque de platine avec « Mwaka Moon ».