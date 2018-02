Donald Glover ne nous avait pas tout dit !

Alors que tout le monde parle du nouveau Marvel, "Black Panther" dont la B.O a été produite par Kendrick Lamar avec de nombreux featurings plus fous les uns que les autres; une nouvelle anecdote vient de refaire surface.

Donald Glover, connu dans la musique sous le nom de Childish Gambino, a plus d’une corde à son arc. Ce dernier est en effet également scénariste, et avait travaillé entre autres sur le script de la série "30 Rock" il y a quelques années.

Son talent de scénariste n’est pas passé inaperçu puisque Ryan Coogler, le réalisateur de "Black Panther" a fait appel à lui pour qu’il l’aide sur le scripte :

"Donald est l’un des mecs les plus drôles que je connaisse, il avait des idées intéressantes et son frère Stephen a un talent extraordinaire aussi."

Tout était déjà fait selon lui, mais il a quand même posé sa patte, donner sa petite touche personnelle au long-métrage.

"Le réalisateur Ryan Coogler a été super bienveillant en nous demandant si on pouvait jeter un coup d’oeil au script du film. C’était super cool de sa part. Marvel était en train de tout finaliser, donc nous n’avons pas eu autant de temps qu’on l’aurait voulu. On a eu quelques heures pour dynamiser quelques dialogues et améliorer des séquences humoristiques, des trucs comme ça."