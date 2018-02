Kendrick Lamar fait une grosse déclaration !

"Le but, c’est de toujours prendre plaisir pour le faire, et surtout de s’amuser à le faire. Je pense que, à partir du moment où je n’aurai plus de plaisir avec tout ça, aller au studio et tu sais, encore une fois par rapport à toutes les similarités avec Kobe, c’est à dire maximiser tout son potentiel, c’est à ce moment-là que les choses se corsent. Avant même que ça arrive, j’aurai passé le flambeau à un autre jeune rappeur, qui aura la même passion permettant de supporter tout ça (le trône). Mais pour le moment, je me sens bien. Je vous préviendrai lorsque les dernières années arriveront, quand je serai du genre “OK. Ce gars est l’élu. Il est de la ville, c’est le bon, il a ce qu’il faut."