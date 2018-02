Chance The Rapper recevra un prix aux ''iHeartRadio Music Awards'' !

Un bel honneur pour le rappeur...

Le 11 mars, la 5ème édition des iHeart Radio Music Awards se déroulera à Los Angeles avec DJ Khaled comme hôte. Comme d’habitude, la cérémonie rendra hommage à certains des plus grands noms de l'industrie, y compris Chance The Rapper, Job Bon Jovi ou encore Camila Cabello, en leur remettant des prix.



Le Billboard rapporte que Chance The Rapper recevra le prix iHeartRadio "Innovator Award" de 2018, pour ses "réalisations révolutionnaires dans l'industrie de la musique et ses contributions insurpassables à des causes sociales". Chance est en effet très généreux quand il s'agit de faire un don et de redonner à sa communauté. L'an dernier, il a fait cadeau d'un million de dollars aux programmes scolaires publics de Chicago. Il semble donc être le candidat parfait pour recevoir cette récompense.

Parmi les autres performances prévues pour la cérémonie de remise des prix du mois prochain figureront aussi Cardi B, Ed Sheeran, Maroon 5 et bien d'autres ! Restez bien connectés !