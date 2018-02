Une nouvelle collaboration entre Eminem et 50 Cent ?

Slim Shady souhaite l'anniversaire de son pote en beauté...

"Que pourrait-on souhaiter à un mec qui a tout ? Joyeux anniversaire 50 !"

Telle était la légende qu’Eminem a choisi de poster sous la vidéo d’anniversaire destinée à son ami 50 Cent. Proches depuis bien longtemps, les deux rappeurs ne se sont pas perdus de vue, même si leurs chemins musicaux se sont un peu éloignés.

Alors que Slim Shady faisait un petit rap à 50 pour le célébrer, leurs supporters se sont posés la question d’une nouvelle collaboration pour 2018. Mais qu’est-ce que cela pourrait bien donner aujourd’hui ?

Si l’on a vu les rappeurs en featurings à de nombreuses reprises notamment sur les morceaux "Never enough", "Psycho" ou encore "Jimmy crack corn", Eminem semble avoir pris un chemin plus "pop" actuellement, avec des productions de titres dans lesquels les beats ressortent moins.

Une affaire à suivre de près…