Kendrick Lamar et Rich The Kid défoncent une voiture sur scène !

La lamborghini en aura pris pour son grade...

Lors de la soirée des Brit Awards 2018 qui s’est déroulée hier soir à Londres, Kendrick Lamar et Rich The Kid ont dévoilé une performance plutôt osée.

C’est en effet lorsqu’ils interprétaient le morceau "New Freezer" que les deux rappeurs se sont complètement lâchés. Tandis que Kendrick rappait, posté sur un gros cube de verre, Rich the Kid n’a pas pris le mic. Il s’est en effet contenté de détruire la Lamborghini présente dans le cube avec une grosse batte de baseball. Autour d’eux, des danseuses et des flammes.

La performance plaira ou non, mais force est de constater que Kendrick Lamar est plutôt en forme et que l’on peut s’attendre à des concerts de qualité lors de son passage à l’AccorHotels Arena à Paris les 25 et 26 février prochain !

En attendant, on vous laisse découvrir la vidéo ci-dessous !