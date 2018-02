Lorenzo dévoile une nouvelle collaboration !

La tracklist n'était pas complète...

Décidément, Lorenzo est plein de surprises ! Si l’on sait que son album intitulé "Rien à branler" verra le jour le 23 février, donc demain, le rappeur a annoncé pas plus tard qu’hier que des tickets d’or se trouveront dans les cds, avec des cadeaux à la clé !

Mais il est loin de s’arrêter là. La tracklist que l’on avait déjà pu découvrir il y a trois semaines maintenant n’était pas tout à fait complète. En effet, on pouvait y découvrir deux featurings : un premier avec un certain "Charles Vicomte" et un second avec Columbine.

Et bien une troisième collaboration n’avait été jusqu’alors pas révélée, et ce n’est pas n’importe laquelle. On retrouvera donc Vald sur la sixième piste, donc dans le morceau nommé "Bizzare".

En attendant demain pour pouvoir découvrir l’intégralité du projet, vous pouvez dès à présent écouter un petit extrait de cette future collaboration ci-dessous; mais aussi les trois premiers extraits déjà dévoilés : "Fume à fond", "Le son qui fait plaiz" et "Carton rouge" !