La date de sortie du prochain projet de PLK est enfin disponible !

Le moment approche !

Disponible depuis le 8 septembre 2017, « Ténébreux », le dernier projet en date de PLK semble être le point de départ de son ascension puisqu’il vient d’annoncer la date de sortie de son prochain projet.

En effet, le rappeur parisien ne souhaite pas perdre de temps puisque sa prochaine mixtape verra le jour le 30 Mars 2018, dont le premier extrait « Pas les mêmes » est d’ores et déjà disponible et rencontre un certain succès puisqu’il approche des 3 millions de vues, un peu plus d’un mois après sa sortie.

Quant à la date de sortie de la mixtape, celle-ci a été sobrement annoncée à travers la publication de trois tweets consécutifs dans lesquels étaient inscrits « 30 », « 03 » et « 2018 ». Toutefois, le nom du projet et la date de sortie n’ont pas encore été annoncés mais cela devrait arriver incessamment sous peu.

En parallèle, le membre du groupe Panama Bende tient à faire plaisir à son public, aussi bien sur scène puisqu’il a déjà fixé une date de concert, le 7 Avril prochain, à La Machine du Moulin Rouge, qui devient une véritable enseigne hype pour les release party des projets.

En tout cas, PLK devrait continuer à occuper l’espace médiatique en 2018 !