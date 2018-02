Quand Wiz Khalifa et Amber Rose célèbrent le cinquième anniversaire de leur fils !

Les petits plats dans les grands !

C’est sur Instagram que Wiz Khalifa a dévoilé l’information, et l’a illustrée en images, en mettant un cliché de sa personne avec son enfant qui fêtait son cinquième anniversaire.

Durant cet évènement familial, Wiz n’a pas hésité à se montrer touchant, une fois de plus, à l’image de certaines de ses chansons. En parlant de musique, c’est en improvisant un morceau en hommage à son fils que le rappeur américain a tenu à fêter l’évènement.

C’était l’anniversaire de son fils, Sebastian, dont la mère est une autre célébrité, à savoir Amber Rose, et visiblement c’est le seul élément permettant de réunir le couple désunifié. Ainsi, l’anniversaire de Sebastian était imprégné du thème Batman, respectivement Wiz Khalifa et Amber Rose sont venus habiller en Batman et en Batgirl.

Amber Rose y est également allée de son petit commentaire Instagram afin de célébrer le cinquième anniversaire de son fils.

Morale de l’histoire : un enfant âgé de 5 ans peut faire des miracles.