Beyoncé et Jennifer Lopez auraient besoin d'autotune selon cette personne !

Pourquoi pas...

Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Wendy Williams est une animatrice télé, ayant sa propre émission « Wendy Show », et il est difficile de dire qu’elle ait sa langue dans sa poche. Cette fois, ce sont Beyonce et Jennifer Lopez qui en ont fait les frais.

En effet, l’animatrice américaine affirme que les deux chanteuses suscitées sont incapables de chanter sans autotune, qui est un logiciel corrigeant la voix, et permettant d’éviter les fausses notes, par ricochet. Toutefois, Wendy Williams a tenu à prendre des contre-exemples afin d’étayer ses propos, en disant qu’Adèle, Céline Dion et Mariah Carey étaient capables de chanter sous autotune, contrairement à ces mêmes Beyonce et Jennifer Lopez.

Les paroles de Wendy Williams ne sont pas anodines puisqu’elles interviennent quelques jours après la prestation ratée de Fergie, durant le All Star Game.

Cependant, Beyonce n’a pas eu à se défendre puisque son importante communauté de fans l’a très bien fait pour elle. Ces mêmes fans n’ont pas hésité à dire sur internet que la femme de Jay-Z avait prouvé à plusieurs repris qu’elle était parfaitement capable de performer sans autotune.

Il faut quand même préciser que Wendy Williams n’hésite pas à créer régulièrement la polémique, afin d’augmenter l’audimat de son émission.