Quand Pornhub honore Rihanna pour son anniversaire !

La chanteuse va être très contente de cette déclaration...

On le sait, hier Rihanna soufflait sa trentième bougie et à cette occasion, plusieurs artistes ont tenu à lui fêter, notamment sur les réseaux sociaux où on a pu voir que son ex boy-friend Chris Brown avait pris le temps de lui souhaiter.

Mais parmi tout ce beau monde qui a tenu à laisser un petit message à la belle chanteuse, il y a aussi le site pornographique Pornhub qui a tenu à célébrer ce trentième anniversaire !

Le site a publié deux tweets dans lesquels il rend hommage à Rihanna avec même un petit clin d’œil sur une certaine catégorie "Brazilian" qui a été modifiée en son honneur.

Décidément la Queen est appréciée de tous et même de certains qu’on ne soupçonnait pas... On rappellera tout de même à Pornhub que la chanteuse est originaire de la Barbade et non du Brésil.

Joyeux anniversaire Rihanna au passage !