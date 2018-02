Lil Skies et Gucci Mane nous préparent quelque chose !

Découvrez l'extrait de leur future collaboration...

Du haut de ses 19 ans, Lil Skies vient d’annoncer une nouvelle collaboration, et pas des moindres. C’est via une vidéo postée sur ses réseaux sociaux que l’on a appris la nouvelle : il va bientôt sortir un morceau en featuring avec Gucci Mane !

L’artiste s’est confié au Billboard à ce sujet :

"Gucci c’est comme mon grand frère. J’ai un morceau qui arrive avec lui, ça sort bientôt. Il aime ce que je fais, et il aime mon processus de travail."

Si l’on sait que Lil Skies a déjà dévoilé un projet intitulé "Life of a Dark Rose" il y a à peine un mois, on dirait que ce dernier va s’inscrire encore plus solidement dans le monde de la musique avec cette nouvelle collaboration.

En attendant la sortie du titre en question, vous pouvez vous ré écouter son dernier opus par ici !