Snoop Dogg nous fait une grosse surprise !

"Cela fait 25, 26 ans que je suis là. Un des trucs qui ne change pas dans le game, c’est que le game ne change pas, seuls changent ceux qui y jouent."

Effectivement, Snoop Dogg est là depuis longtemps, et il compte bien faire les choses à sa manière. C’est donc un EP surprise qu’il a décidé de dévoiler, sur un coup de tête, et il n'a pas fait les choses à moitié ! En effet, les morceaux du projet intitulé "202" ont été produits par My Guy Mars qui a déjà travaillé avec Jay Z et Kanye West entre autres.

Une belle prise d’initiative qui devrait nous faire patienter jusqu’à la sortie de son album "Snoop Dogg Presents the Bible of Love" dont la sortie est prévue pour cette année.

