Quand Lil Yachty s'invite à une Bar Mitzvah !

Pourquoi pas...

Il y a quelques mois Desiigner se produisait dans une Bar-Mitsvah, visiblement il a fait des émules puisque Lil Yachty a suivi.

Pour rappel, la Bar-Mitsvah est une fête juive, célébrant la majorité religieuse d’un enfant de 13 ans de cette même confession juive.

Ainsi, à l’occasion d’un évènement privé, le rappeur américain, Lil Yachty s’est présenté pour performer en live, et assurer le show, et surtout faire de cette fête religieuse un moment inoubliable pour le jeune adolescent concerné par cet évènement.

Lil Yachty a joué les morceaux « Ice Tray », « Broccoli » et « Mase in 97 » et bien entendu « Minessota ». Lil Yachty a même sauté dans la foule, à un moment donné, afin de montrer qu’il donnait réellement de sa personne pour cet évènement.

Aucune information n’a été communiquée sur le montant de la prestation mais Desiigner n’avait pas été payé par exemple, puisque l’organisateur de l’évènement était un de ses amis proches.

Toutefois, se produire à ce genre d’évènement n’est pas forcément un signe positif pour la carrière d’un artiste, étant donné que ce sont souvent des artistes qui sont sur la pente descendante qui acceptent de se produire à ce genre d’évènement.

Desiigner et Lil Yachty en sont les meilleurs exemples étant donné que leurs carrières respectives battent de l’aile.