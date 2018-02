Quavo serait officiellement en couple !

Avec une star en plus...

Après le succès de « Culture 2 » des Migos, qui s’est écoulé à 200 000 exemplaires en première semaine, il semblerait que l’un des membres du trio ait également trouvé la réussite en amour.

En effet, selon TMZ, Quavo aurait été aperçu en bonne compagnie ce week-end, à l’occasion du NBA All-Star Game. Vous ne la connaissez peut-être pas mais c’est l’influenceuse Instagram, Bernice Burgos, qui avait l’honneur d’accompagner le tiers des Migos.

Une preuve des faits rapportés par TMZ a été diffusée sur le compte Instagram TheShadeRoom. Au sein de cette vidéo, nous voyons Bernice agrippant la chemise de Quavo, qui baissait systématiquement la tête afin d’éviter d’être reconnu, si vidéo il y avait, et ce fut le cas.

Précisons que les rumeurs entre Quavo et Bernice Burgos existent déjà depuis quelques semaines puisque l’intéressée était présente à l’une des soirées organisées par les Migos afin de fêter la sortie de « Culture 2 ».

Sinon, concernant l’aspect musical, tout va bien pour les Migos qui ne scrutent plus la première place du Billboard mais continuent d’avoir des singles, preuve en est avec « Narcos » qui pourrait être le prochain hit planétaire du trio d’Atlanta, et qui portera le second volet de Culture !