Kendrick Lamar, Eminem et Big Sean font une belle action !

"Black Panther" fera le bonheur de nombreux enfants...

Tout est parti de ce tweet : "J’aimerais que Jalen Rose, Big Sean, Eminem et Chris Webber se joignent à moi pour que les enfants de Détroit puissent aller voir Black Panther. On peut le faire !”

Suite à cet appel, Slim Shady et Big Sean se sont donc mobilisés pour privatiser des cinémas de Détroit et permettre à plusieurs centaines d’enfants d’aller voir le film.

Kendrick Lamar a lui aussi décidé de mener une action de ce type en mettant en œuvre sa générosité. Ces sont donc trois cinémas dans les quartiers de Jordan Downs, Nickerson Gardens et Imperial Courts qu’il a décidé de louer pour que le jeune public ait accès au long-métrage gratuitement.

Et de fait, "Black Panther" suscite beaucoup d’engouement et fait énormément parler de lui ces derniers temps. Le lendemain de sa sortie, il avait déjà rapporté la somme de 23,2 millions de dollars, et ce n’est pas près de s’arrêter là !