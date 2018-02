Booba fait une grosse annonce !

Retrouvez-le en couverture des Inrocks dès demain...

C’est sur son compte Instagram que l’on a appris la nouvelle. Booba sera en couverture des Inrocks demain, et ce que l’on va y découvrir risque d’avoir pas mal d’impact.

En effet, sur la photo postée par le D.U.C, on peut y lire l’extrait de son interview :

"Le rap n’est plus une fin en soi. Idéalement, j’aimerais faire un dernier disque et arrêter. Si ça se trouve, je sortirai des chansons toute ma vie. Même à 60 ans, je pense que je continuerai. J’arrive à un âge où j’ai envie de créer pour d’autres artistes. Je n’envisage plus la musique qu’à travers moi."

A l’instar de Jul, Booba mettra donc probablement une pause voire un terme à sa carrière pour se consacrer à la production d’artistes.

Pour le moment, nous n’avons pas plus de détails. Il faudra donc patienter jusqu’à demain pour pouvoir lire l’intégralité de l’interview !