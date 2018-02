Quand Birdman parle de la mère de Lil Wayne !

Pourquoi pas...

On connait la rivalité entre Lil Wayne et Birdman, celle-ci semble se poursuivre de plus belle, puisque le second cité a accordé une interview sur Beats1, où il aborde des sujets divers et variés tels que Lil Wayne, sa mère, et le documentaire Cash Money.

C’était à l’occasion de la sortie du fameux reportage « Before Anything: The Cash Money Story » que Birdman était invité. Ce même documentaire retrace les débuts de Birdman dans le rap, aussi bien en tant que rappeur et producteur, et bien évidemment il y a une partie consacrée à Lil Wayne.

On apprend notamment que Birdman a découvert Lil Wayne très jeune (ce qui est un secret connu de tous) mais qu’il l’a également incité à poursuivre les études le plus loin possible. En effet, toujours selon les dires de Birdman, il désirait que Lil Wayne échappe au mode de vie qui lui était destiné.

Le producteur américain révèle que la mère de Lil Wayne était également en cours avec son frère et sa sœur. Nous apprenons également que celle qui a donné la vie à Lil Wayne ne voulait pas de lui et que cela se ressentait dans son éducation.

Toutefois, Birdman a tenu à préciser que le documentaire n’était pas exhaustif sur sa relation avec Lil Wayne et que davantage d’informations seraient révélées dans le second volet. Le sens des affaires.