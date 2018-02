MC Stormin, membre du N.A.S.T.Y Crew, est mort !

L'un des rappeurs pionniers du Grime n'est plus...

C’est une bien triste nouvelle que nous avons appris ce week-end ! En effet, le rappeur MC Stormin, l’un des fondateurs du mouvement anglais le Grime, est décédé des suites de son cancer de la peau.

On savait qu’il combattait la maladie depuis plus de deux ans mais en vain. Son ami DJ Phantasy a tenu à lui rendre hommage sur Instagram avec une photo et quelques lignes...

C’est tellement dur d’écrire ça. Mon frère Stormin s’est éteint ce matin. Il s’est battu jusqu’au dernier moment. C’était la personne la plus forte que je n’ai jamais connue... Je vais tout faire pour que personne ne t’oublie, mon frère ! "

D’autres artistes ont suivi le mouvement, comme Skepta ou encore Rag’n’ Bone Man, rendant hommage à l’un des pionniers du Hip-hop anglais qui a faisait partie du groupe N.A.S.T.Y Crew, un groupe qui a été connu dans les années 2000.

Stormin peut partir tranquille, l’esprit apaisé puisqu’en plusieurs années il a réussi à créer un réel engouement pour le rap à Londres et nul doute que dans les années à venir, le Grime continuera d’exister...