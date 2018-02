Maître Gims et Kendji Girac en mode aventuriers !

Revivez leur passage dans "L'aventure Robinson"...

"L’aventure Robinson", c’est une émission diffusée sur TF1. A l’instar de Koh-lanta, les candidats doivent survivre par leurs propres moyens sur une île sauvage.

Entre épreuves sportives et stratégiques, Maître Gims et Kendji Girac se sont donc alliés pour ce nouveau challenge. Le but ? Reverser l’argent récolté à une association chargée de soigner les enfants qui ne peuvent pas être rpis en charge dans leur pays.

Si Kendji a su se débrouiller face aux difficultés rencontrées, Maître Gims, quant à lui, a eu un peu plus de difficultés. Même s’il a su prendre la situation avec en humour, de mauvaises réactions ont fusé sur les réseaux sociaux.

Diffusée le 16 février dernier, l’émission aura beaucoup fait parler d’elle et aura généré 48 000 euros de bénéfices, une somme non négligeable.

On vous laisse découvrir la vidéo ci-dessus...