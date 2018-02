Kanye West et A$ap Rocky nous préparent-ils quelque chose ?

Les deux rappeurs étaient en studio ce week-end...

S’il y a quelques jours, on vous parlait du retour de Kanye West sur les réseaux sociaux et de la folle rumeur à propos de la sortie d’un nouveau projet; ce dernier a été vu en studio avec A$ap Rocky pas plus tard que ce week-end.

Les clichés dévoilés ont donc bien sûr interrogé leurs supporters respectifs sur une potentielle collaboration entre eux. Même si cette hypothèse est loin d’être impossible, rien a été déclaré officiellement.

En tout cas, ce qui est sûr c’est que les deux rappeurs se fréquentent pas mal ces derniers temps, et que Kanye West a l’air bien motivé pour revenir sur le devant de la scène.

Restez bien connectés, Yeezus et A$ap décideront peut-être bientôt de nous en dire un peu plus !