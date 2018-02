Médine donne des détails sur son album !

Le rappeur dévoile le nom et la cover de son projet...

Prêt depuis un mois maintenant, le nouvel album de Médine se concrétise de plus en plus. C’est en effet le nom et la cover que le rappeur de Din Records a décidé de dévoiler sur ses réseaux sociaux.

"Storyteller" est donc le nom choisi par le mc pour ce nouvel opus. Très fort pour raconter des histoires, des scénarios dans ses morceaux, ce nom semble bien correspondre à Médine.

La cover a également été révélée, et ce n’est autre que Koria qui s’est occupé de sa réalisation.

Pour pouvoir écouter son album qui fera suite à "Prose Elite", il faudra attendre jusqu’au 13 avril prochain ! Restez bien à l’affut, il se pourrait que Médine nous réserve quelques surprises d’ici là.