Les images de la collaboration entre The Weeknd et Puma sont enfin disponibles !

Afin de vous rhabiller pour le printemps !

Les images de la collaboration très attendue entre Puma et The Weeknd viennent enfin d’apparaître !

Depuis la fin de son partenariat avec H&M, suite à l’histoire du sweat-shirt « The Coolest Monkey in the World » porté par un jeune mannequin noir, le chanteur américain n’a pas rencontré trop de difficultés pour retrouver un nouveau sponsor.

Son attention s’est portée naturellement sur Puma, main dans la main, les deux entités ont travaillé sur une collaboration printemps-été 2018, dont les premières images sont déjà en ligne.

La collection s’inspire naturellement de son mode de vie de jet-setteur, ainsi que le mélange de ses influences culturelles, tout en faisant attention aux moindres détails et préoccupations stylistiques.

C’est ce qui est retranscrit à travers la vidéo promotionnelle diffusée par Puma, afin de promotionner la nouvelle collaboration. Parmi les différentes pièces de la collection, des inspirations militaires (camo) se font clairement ressentir, mais la collection reste dans le domaine du sportswear. Bien entendu, le logo Puma est systématiquement visible sur les pièces. Il y a logiquement très peu de prise de risque.

Mais la pièce principale de la collection semble être une paire de chaussures, intitulée « Puma XO Parallel 2.0 », à mi-chemin entre les sneakers et les boots. Après Kanye West, il semblerait qu’un autre artiste s’insère dans ce créneau du sportswear chic.