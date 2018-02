Iggy Azalea a besoin d'hommes pour durer plus longtemps dans le rap !

Pourquoi pas...

Depuis 2014 et son explosion à l’international, Iggy Azalea attire les regards de nombreux hommes, et nombre d’entre eux ont cherché à savoir comment l’attirer. En ce lendemain de la Saint-Valentin, l’artiste australienne donne la solution.

En effet, hier à l’occasion de cette même Saint-Valentin, Iggy Azalea était présente à New-York, entourée de paparazzis. Jusqu’à présent, tout semble normal mais Iggy s’est mise en scène avec un jeune homme qui tenait une rose rouge dans sa bouche, pour ensuite l’offrir à l’australienne.

La démarche paraît assez incompréhensible et particulière, mais cela prouve que les enfants peuvent réussir toutes les missions possibles grâce à leur innocence.

La rappeuse apprécie mettre en avant sa vie sentimentale depuis sa rupture avec le basketteur des Golden States Warrior, Nick Young. Cependant, Iggy Azalea a été courtisée depuis la fin de cette histoire, de ses propres aveux mais elle préfère conserver son célibat, pour le moment.

En tout cas, cette mise en scène avec le jeune garçon permet également à Iggy de faire reparler d’elle, étant donné qu’elle est à la recherche de son succès d’antan (2014). Récemment, l’artiste australienne a refait parler d’elle en musique avec sa collaboration « Savior » en featuring avec Quavo, qui n’a pas rencontré un succès interplanétaire.

La véritable question est de savoir si Iggy Azalea fait désormais partie du passé ou si elle est toujours à la page ?